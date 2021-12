Prima Pagina, Tuttosport: “Natale Juve, in 45 mila per l’Inter. La Dea frena”

Mediagol.it vi propone la prima pagina odierna di 'Tuttosport'

Così la prima pagina odierna di 'Tuttosport'. "In 45 mila per l'Inter, ma il Toro ci crede. Plusvalenze, l'Inter: 'Noi siamo in regola'. Pareggio a Marassi: Genoa tosto, la Dea frena. Udine, gara fantasma causa covid. Ibra e Insigne ai box".