Prima Pagina, Tuttosport: “Napoli-Inter, è un pari per il Milan. Notte Champions”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Disastro Toro. Gallo scippato”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport” oggi in edicola. “Grande avvio, gol lampo di Brekalo, poi i granata spariscono e subiscono la rimonta del Venezia. Nel finale entra Belotti e Giua con la complicità del Var gli annulla il gol del pari per un fuorigioco di Pobega. Napoli-Inter finisce 1-1. È un pari per il Milan. Dzeko risponde al rigore di Insigne: Spalletti fallisce l’operazione sorpasso, che oggi può riuscire ai rossoneri impegnati contro la Samp. Stasera Atalanta-Juve. È una notte Champions. Gasp si affida a Muriel, Allegri tentato dal super tridente: eurosfida cruciale, i bianconeri cercano anche l’avvicinamento al vertice. Doppio Zaccagni, Lazio show. Genoa-Salernitana: brividi”.