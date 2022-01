Prima Pagina, Tuttosport: “Morata aspetta Icardi. Sos Covid, 55 contagiati in Serie A”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Morata aspetta Icardi”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Alvaro preme per andare al Barça, ma la Juve deve trovare una formula per convincere il Psg a cedere Maurito. Le 10 domande dei tifosi ad Agnelli. Sos Covid: 55 contagiati in Serie A. Juve: positivi Chiellini, Arthur e Pinsoglio. Toro: Verdi con altri 3 granata e un membro staff. Inter: Dzeko. Sms al Napoli: Osimhen niente Coppa d’Africa. La Salernitana vola con Pegaso. Danilo Iervolino, fondatore dell’università telematica: ‘Farò di tutto per la salvezza’. Gravina in gol a Salerno. Grazie Mou per la Caritas. Lukaku, il gran scontento”. Infine, in taglio alto: “L’ex re di Parma. Vita e morte di Calisto Tanzi, spentosi a 83 anni. Portò i gialloblù fra le grandi d’Italia e d’Europa (4 mila like alla foto con la Coppa UEFA); fu sponsor di Stenmark, Lauda e del volley (Parma e Matera), prima del disastroso crac Parmalat”.