Prima Pagina, Tuttosport: “Milan-Juve, chi torna grande? Scatto Inter”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna di "Tuttosport"

“Milan-Juve, chi torna grande?”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport” oggi in edicola. “I rossoneri cercano riscatto dopo il ko con lo Spezia, i bianconeri vogliono rientrare in zona Champions. Pioli sceglie Ibra, Allegri punta su Dybala. Scatto Inter nel segno di Dzeko, Dea più forte dell’emergenza. Barella e il bosniaco ribaltano il Venezia. L’Atalanta decimata dalle assenze resiste alla Lazio. Genoa: Blessin esordisce con un punto. Juric scalda il Toro: oggi il Sassuolo. Il tecnico manda altri segnali per il mercato e convoca i tifosi. Il calcio in lutto per Di Marzio: ciao Gianni, hai visto Maradona”.