Prima Pagina, Tuttosport: “Milan in fuga, ma che Toro! Vietato sbagliare”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Milan in fuga, ma che Toro!”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”. oggi in edicola. “Ai rosanero basta un gol di Giroud, ma i granata giocano un’altra grande partita pagando dazio sull’unica distrazione difensiva. Nel finale traversa di Praet e due occasioni per Sanabria. Vietato sbagliare. C’è il Sassuolo e Max carica la Juve: ‘Se non vinciamo, il pareggio con l’Inter non serve a nulla’. Chiesa e Dybala subito con Morata, Perin in porta al posto di Szczesny. Lo Spezia spreca, il Genoa rimonta. Colantuono esulta: 1a vittoria. Inter e Zhang, le 48 ore della verità. Un punto in 2 giornate: necessario ripartire. Domani il presidente dovrà spiegare passivo record e strategie. Roma stasera a Cagliari: la legge di Mou, a casa gli epurati. Allegri, febbraio è lontano. Bisogna vincere adesso. Caso arbitri: Gasp e Spalletti aspettano ancora risposte. Una fuoriclasse di nome Wanda: mamma, manager e moglie in gol”.