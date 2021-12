Prima Pagina, Tuttosport: “Max vuole 2 colpi Champions. Toro, dammi il derby!”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di “Tuttosport”

“Max vuole 2 colpi Champions”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “A gennaio mercato caldo. La Juve a caccia di un centrocampista e di un bomber. Intervista esclusiva al ds del Monaco: ‘Tchouameni costa caro come il casinò’. Zakaria e Herrera tra le alternative. Icardi o Cavani per l’attacco. Women: missione quarti contro il Servette. Alle 21 le bianconere cercano la vittoria che vale la storica qualificazione. L’appello di Chiellini: ‘Tutti allo stadio!’. Altafini: ‘Milan, devi usare Ibra come me. In campo nell’ultima mezz’ora per sfruttare la stanchezza degli avversari’. Inter, tre anni di Marotta: che storia! Nel dicembre 2018 Zhang gli affidava la gestione del club: è stata la svolta. Empoli, show a Verona. Sorriso Cagliari, Viola ok. ‘Toro, dammi il derby!’. Stasera a Genova contro la Samp in gioco gli ottavi con la Juve. Juric: ‘La Coppa Italia mi stuzzica, accendiamo l’entusiasmo dei tifosi!’. D’Aversa: ‘Serve lo spirito del match col Genoa’. Caso Bremer: Cairo lo valuta 30 milioni, spera in un’asta fra le big”.