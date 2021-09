Prima Pagina, Tuttosport: “Max, visto? Che Diavolo! Anche il Genoa è americano”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di “Tuttosport”

“Max, visto?”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “A segno Kean, Chiesa e De Ligt: i giovani messi in discussione da Allegri scacciano i fantasmi contro lo Spezia, ma non cancellano i problemi della Juve. Che Diavolo! Diaz e Theo stendono il Venezia: il Milan aggancia l’Inter in vetta, ma stasera il Napoli cerca il controsorpasso. Empoli, gran colpo a Cagliari! Il progetto Interspac, Cottarelli: ‘Meno debiti, più tifosi’. L’economista, promotore dell’azionariato popolare nerazzurro: ‘Risposta subito positiva’. Alle 18.30 c’è la Lazio, Juric: ‘Il Toro è da 5, ma può diventare da 8’. Il tecnico granata: ‘Questa non è la squadra più forte che ho allenato. Belotti mi preoccupa’. Preziosi cede dopo 18 anni. 150 milioni: anche il Genoa è americano. Il fondo di investimenti ‘777 Partners’ ha versato la prima tranche di 20 milioni”.