Prima Pagina, Tuttosport: “Matteo, è per te. Mancio, adesso pensaci tu”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di “Tuttosport”

“Matteo, è per te”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “ATP Finals/Sinner fenomenale: fa impazzire Torino. Jannik debutta con un match perfetto battendo Hurkacz 6-2 6-2. Nel pomeriggio Berrettini aveva dato forfait e gli aveva fatto gli auguri con un messaggio privato. L’altoatesino commosso: ‘Sei un idolo’. Pala Alpitour in delirio. Mancio, adesso pensaci tu. Il CT cambierà l’Italia per gli spareggi di marzo: ‘Eviterei CR7, ma quando siamo al completo possiamo battere tutti’. Altobelli: ‘Serve una punta di qualità’. Inallenabili a chi? La Juve ritrova Sarri da avversario. Veleni e rivincite: sabato all’Olimpico con la Lazio è più di una sfida. Pobega: Milan, lascialo al Toro. L’idea di rimanere a Torino piace al neo azzurro: il rinnovo di Kessie e l’interesse dei rossoneri per Sanches potrebbero aprire la strada ai granata. Triplo colpo per l’Inter: Onana, Kostic, Raspadori. Accordo per il portiere, stretta per l’esterno, assalto estivo alla punta. Intervista a Montolivo: ‘Pioli un vero fuoriclasse’. Dalla parte del CT contro gufi e prefiche. Sarri a Torino, l’uomo giusto nel posto sbagliato”.