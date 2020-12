Prima Pagina, Tuttosport: “Mai più senza! Toro Lumaca. EuroInter, ultima chiamata”

“Mai più senza!”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna di ‘Tuttosport’. “Ronaldo in questo momento è il trascinatore imprescindibile per una Juve che vuole tornare vincente. Domani sera CR7, in tandem con Morata, cerca la 750a rete in carriera nel match contro la Dinamo Kiev”. Poi, in taglio alto: “Toro lumaca. Belotti segna il 99° gol in granata, poi la Samp ribalta la partita con Candreva e Quagliarella. I granata rimediano all’ennesima rimonta subita grazie al pari di Meïté, ma la situazione resta critica. Colpo del Parma a Marassi: 2-1”. E ancora: “Milan, Scaroni: ‘Elliott e Gigio restano’. EuroInter, ultima chiamata. Gasp: ‘Dea è vietato fallire!'”.