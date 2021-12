Prima Pagina, Tuttosport: “Ma dove vai se il bomber non ce l’hai? Allarme Dybala”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Ma dove vai se il bomber non ce l’hai?”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Juve rimontata a Venezia dopo il gol di Morata: è sempre più evidente la necessità di acquistare un centravanti vero in grado di concretizzare la produzione offensiva della squadra. Allarme Dybala. Diavolo di un Ibra, il pari è un gioiello. Il Milan, reduce dalla cocente delusione europea, rischia grosso a Udine dopo la rete di Beto, ma in pieno recupero ci pensa lo svedese a conquistare un punto insperato con una splendida rovesciata. Super Viola, fenomeno Vlahovic. Napoli: l’Empoli per ripartire. Golden Boy: domani che notte! Alla Nuvola Lavazza di Torino la cerimonia di consegna del premio a Pedri. Toro-Bologna: Juric sfida Mihajlovic e Cairo. Il tecnico vuole i 3 punti e accusa ancora la società per il mercato. Sanchez, meritati l’Inter. Stasera titolare. Il cileno contro il Cagliari deve dimostrare di valere la conferma”.