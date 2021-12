Prima Pagina, Tuttosport: “Ma che Napoli! De Ligt non si tocca! Toro Pobega!”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Toro Pobega!”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Il 4° gol stagionale del mediano stende il Verona, che in 10 dal 25’ per il rosso a Magnani gioca comunque una grande partita. Seconda vittoria di fila in casa e balzo nella parte sinistra della classifica. Juric: ‘Ora dobbiamo essere intelligenti a inserire i rinforzi giusti’. Inter campione d’inverno. Ma che Napoli! Elmas colpisce e il Milan si arrende a San Siro. Polemiche per il gol dell’1-1 annullato a Kessie nel recupero. Non si tocca! Avviso a Raiola per De Ligt. I contatti tra l’agente e Laporta e la frase di Mino: ‘Matthijs pronto per un nuovo passo’. Ma la Juve non ci sta”.