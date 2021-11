Prima Pagina, Tuttosport: “Ma che bel derby show. Max, non toglierlo più!”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport

Apre così l'edizione odierna di “Tuttosport”, oggi in edicola. "Milan e Inter danno spettacolo e pareggiano una sfida che lascia i rossoneri in testa alla classifica con il Napoli frenato dal Verona". "Max, non toglierlo più.Tifosi scatenati sui social: 'La Juve non può fare a meno delle giocate e dell'estro del colombiano. Nella mente di Allegri ci sono altri tre intoccabili che formano la spina dorsale della squadra. De Ligt, Locatelli e Chiesa".