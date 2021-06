Prima Pagina, Tuttosport: “Locatelli vota Italia e Juve. CR7 apre a Max”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di "Tuttosport"

Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Domani Italia-Svizzera: protagonista in azzurro e sul mercato, il centrocampista è al centro dei contatti Juve-Sassuolo (che vuole Dragusin). CR7 apre a Max. Il portoghese, stasera in campo contro l’Ungheria, è possibilista sul futuro: ‘Partire o restare ora non conta. Andrà tutto per il meglio’. Magia Schick da 45 metri! Francia, spie anti-Germania. Forza Eriksen! Chris dimesso, blitz di Lukaku”. E ancora: “Golden Boy 2021: 100 in caccia del trono di Haaland”.