Prima Pagina, Tuttosport: “L’Italia giovane non tradisce. Di Maria, ultima chiamata”

“L'Italia giovane non tradisce“. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Gli azzurri a Wolverhampton reggono alla grande il confronto con l'Inghilterra: 0-0, confermato il primato nel girone di Nations League. Ottimo esordio di Gatti. Di Maria: ultima chiamata. La Juve ha fratte di definire le prime operazioni di mercato: a breve la risposta dell’argentino, cresce l’ottimismo. Il fratello di Arnautovic: ‘Con Marko vicino, anche Vlahovic avrebbe grandi vantaggi’. Toro-Belotti: i retroscena. Il club gli aveva chiesto la stessa chiarezza di Insigne col Napoli. La mediazione di Juric e le tre offerte. Milan, il punto Cardinale: «Il mio primo colpo è Maldini». Skriniar: no Inter a 50 milioni. Il Psg rilancia per chiudere”.