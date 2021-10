Prima Pagina, Tuttosport: “Leggenda! Juve, li prendi? Perché al Toro non guariscono?”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di “Tuttosport”

“Leggenda!”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “È sempre Grand’Italia: Sinner vince a Sofia, l’ItalVolley campione del Mondo Under 21, Bagnaia terzo. E, su tutti, a Roubaix il fantastico trionfo di Colbrelli”. E ancora: “Juve, li prendi? SuperNapoli, 7 vittorie di fila! Spalletti passa anche a Firenze, Allegri costretto a rincorrere. Ma per la rimonta c’è un Locatelli sempre più leader e promesso sposo di Thessa. Milan spietato. Dea, troppo tardi. Perché al Toro non guariscono? Juric e il caso infortuni. Da Belotti a Zaza, da Izzo a Praet e Pjaca: tempi biblici per il recupero dei giocatori. E il tecnico è furibondo. Verona e Bologna travolgenti”