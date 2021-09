Prima Pagina, Tuttosport: “La svolta Juve. Orgoglio Milan. Inter, beffa Real”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di “Tuttosport”

“La svolta Juve”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Così Allegri ha rilanciato i bianconeri in Champions. Trattativa serrata per il rinnovo di Dybala”. E ancora: “Orgoglio Milan. Ko col Liverpool a testa alta. Impresa sfiorata ad Anfield: Rebic e Diaz rimontano lo svantaggio iniziale, poi nella ripresa cedono a Salah e Henderson. Inter, beffa Real. Rodrygo all’ultimo respiro. Più volte vicini al gol, i nerazzurri cadono all’89’. Courtois para tutto. Quando il ritmo cala, emerge la qualità spagnola. Europa League e Conference League: Lazio, Napoli e Roma, tocca a voi. Toro, Sanabria dribbla Belotti”.