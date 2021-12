Prima Pagina, Tuttosport: “La Juve giovane va, il bomber viene!”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di “Tuttosport”

“La Juve giovane va, il bomber viene!”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Continua il pieno di benzine verde: gli under 25 crescono sulle orme di Pellegrini, Chiesa e Locatelli. Adesso però il club bianconero ha assoluto bisogno di un attaccante che trascini la squadra in Champions e nella scalata ai vertici in campionato. Dea: Boga per un’altra Champions. Oggi a Bergamo, colpo top per la volata Europea. Ma prima la Coppa d’Africa. E il Milan ci prova con Muriel. Maitland-Niles: per Mou rinforzo dall’Arsenal. Esterno o centrale, l’inglese è a un passo dalla Roma. Michitaryan in uscita. Globe Soccer: quanta Italia! Il CT Mancini, Donnarumma, Bonucci e Chiellini tra i favoriti. Pastorello in pole per la categoria procuratori. Samp: Lanna presidente. Il difensore dello scudetto dovrà traghettare la società verso il futuro. Viola: Mayoral dopo Ikoné. Sarri chiede Hudson-Odoi. Cagliari: si parte da Lovato. Genoa: Miranchuk è caldo”. Infine, in taglio alto: “Juric, pugno duro con gli esuberi Toro. Da Baselli a Zaza, da Izzo a Verdi (a casa con il Covid): chi rifiuterà il trasferimento a gennaio starà ai margini sino al termine della stagione. Conferme su Piatek, duello social fra i tifosi granata e quelli del Galatasaray”.