Prima Pagina, Tuttosport: “Koulibaly, che partita Allegri-Xavi. Dybala, offerta Inter”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Koulibaly, che partita Allegri-Xavi”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Il difensore del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2023 e non lo rinnoverà: Juve e Barça tentano il colpo, cercando di strapparlo a condizioni favorevoli. La variabile Chelsea. Caro Vidal, la schiavitù non è una sciocchezza (tipo quella che hai detto). Toro, mosse oltre Belotti. Ancora silenzio dal Gallo, si cercano alternative: avanti per Dovbyk, nuovi contatti per Joao Pedro”. Infine, in taglio alto: “Dybala, ecco l’offerta Inter. Vertice di oltre due ore con gli agenti dell'argentino: proposto un triennale da 7 milioni a stagione, bonus inclusi. Prevista anche un’opzione fino al 2026. I diritti di immagine resteranno alla Joya”.