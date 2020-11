Prima Pagina, Tuttosport: “Juventus, si parte da Alaba. Szoboszlai, avanti Milan!”

“Si parte da Alaba”.

La prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport” apre così. Pronta la lista Paratici per gennaio e per la prossima stagione. Priorità alla difesa con l’eclettico austriaco obiettivo del Bayern Monaco obiettivo principale. In taglio alto: “Izzo porta il regista. Il piano Toro: dalla cessione del difensore i soldi per il centrocampista di qualità”. “Szoboszlai, avanti Milan. Pressing sul gioiello ungherese che piace anche al Real: che intreccio con Diaz!”.