Prima Pagina, Tuttosport: “Juve vergognati! Toro goditela!”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di “Tuttosport”

“Juve vergognati!”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”. oggi in edicola. “A Verona un’altra prestazione deludente, quarta sconfitta in campionato. Allegri durissimo: ‘È ora di assumersi le responsabilità’. Ipotesi ritiro. Toro goditela! Partita spettacolare della squadra di Juric, Samp travolta con le reti di Praet, Singo e Belotti al 100º centro in Serie A. L’ordine di Pioli: ‘Milan, credi allo scudetto’. Stasera all’Olimpico con la Roma altro test importante per i rossoneri. Napoli, derby senza Osimhen. Spalletti perde l’attaccante, fermato da un risentimento muscolare. Inter-Udinese all’ora di pranzo. Alla società bianconera manca la classe dirigente. La Juventus delle ragazze riesce sempre a vincere. Dea, il pari con la Lazio messaggio allo United”.