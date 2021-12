Prima Pagina, Tuttosport: “Juve, ultime chiamate. Inter fuga di Natale”

Mediagol.it vi propone la prima pagina odierna di 'Tuttosport'

Così la prima pagina odierna di Tuttosport, disponibile da questa mattina in edicola. "Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro, Gagliardini: Salernitana ko. 6 vittorie di fila, 103 nel 2021 e +4 sul Milan. Juve, ultime chiamate: oggi a Bologna e martedì contro il Cagliari non sono ammessi passi falsi, anche il mercato dipende da questi due risultati. L'ennesimo flop del Toro di Cairo, Juric ora riscattati: tifosi furiosi per l'eliminazione in Coppa Italia, nel mirino anche il tecnico, serve una svolta vera. Dea con la Roma per il 2° posto, Genoa 4à ko. di fila: la Lazio risale".