Prima Pagina, Tuttosport: “Juve, ti serve Vlahovic. Inzaghi aspetta due regali”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Juve, ti serve Vlahovic”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport” oggi in edicola. “Pochissime emozioni nella sfida di San Siro con il Milan che perde Ibra per infortunio. Allegri, indispensabile l’arrivo di un bomber. Bianconeri allo scoperto per il serbo. Il Napoli aggancia il 2º posto. Toro bello e sciagurato: furia Juric. Sassuolo dominato, pari beffa all’88’. Il tecnico espulso: ‘Ma che squadra!’. Anche 3 pali. Vertice Inter: Inzaghi aspetta due regali. Sul tavolo dei nerazzurri ci sono i nomi ci Caicedo, Saicedo e Kostic. Forza Sofia! Berrettini, ruggito vincente”.