Prima Pagina, Tuttosport: “Juve, senti Moratti. Gallo, sei unico! Ilicic…”

“Juve, senti Moratti”.

Apre così la prima pagina di ‘Tuttosport’, oggi in edicola. “Sette anni fa l’addio all’Inter, oggi l’ex presidente riconosce la superiorità bianconera: ‘9 scudetti meritati e sono ancora favoriti, noi dobbiamo essere più forti. Vorrei Kanté e Koulibaly. Calhanoglu, l’ira del Milan”. In taglio alto: “Gallo, sei unico! Decisivo nel Toro e in Nazionale, gol e molto altro: prende botte, combatte e trascina. C’è ancora chi lo snobba, ma come Belotti non c’è nessuno. Il nodo rinnovo e la preoccupazione dei tifosi granata”. E ancora, le interviste a Joao Pedro, Marlon e Ilicic.