Prima Pagina, Tuttosport: “Juve, scossa CR7. Pioli stile James Bond. Inter, pari e rabbia”

“Juve, scossa CR7”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, oggi in edicola. “A Cesena con lo Spezia i bianconeri vogliono tornare alla vittoria. Ronaldo c’è e si sente pronto per giocare e lasciare il segno. Pirlo conferma Dybala: ‘Non è al top, ma si ritroverà'”. Poi, riflettori puntati in casa Milan e Torino: “Pioli stile James Bond: ‘Scudetto? Mai dire mai’. Il tecnico ricorda così Sean Connery scomparso a 90 anni. Giampaolo, 3 partite in 7 giorni per decollare. Lazio, Genoa e Crotone: settimana decisiva per il tecnico”. E ancora: “Atalanta, Muriel show e 2° posto ma è allarme infortuni. Martedì la sfida al Liverpool: Romero e Hateboer in dubbio. Inter, pari e rabbia: ‘Arbitri, ora basta! Usate il Var’. Manca un rigore: Marotta sbotta, Conte duro con la squadra”. Infine: “Samp-Genoa, una notte da brividi”.