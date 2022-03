Prima Pagina, Tuttosport: “Juve, schiaffo a Dybala. Immenso Benzema! Psg, che flop”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Juve, schiaffo a Dybala” Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Rinviato l’appuntamento per il rinnovo che era in programma domani. L’agente dell’argentino in Italia per il vertice decisivo che invece slitta alle prossime settimane. Europa League: ‘Malinovskyi portaci ai quarti’. Alle 21 Atalanta-Leverkusen. Conference: c’è Vitesse-Roma. Champions: immenso Benzema! Psg, che flop. Il coraggio di Vialli: ‘La morte? Fa capire la vita’. Praet, il futuro è ancora gravata. Juric ha deciso. De Vrij, niente Toro. Brozovic, ansia Inter”.