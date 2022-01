Prima Pagina, Tuttosport: “Juve, prendi Icardi. Inter, Kostic e Luiz Felipe! Moro…”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di “Tuttosport”

“Juve, prendi Icardi”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Toni, parola di campione del Mondo: ‘Mauro porterà 15 gol’. Dybala ci sarà contro il Napoli. Supercoppa: Inter-Juve si giocherà il 12 gennaio. Inter: Kostic e Luiz Felipe! Il serbo subito, il laziale in giugno se non rinnova con Lotito. Moro: la sfida è Toro-Sassuolo. Testa a testa granata-neroverdi per il bomber del Catania. Atalanta: Boga, c’è la n. 10 di Gomez. All’ivoriano la maglia del Papu. E Percassi prepara altre mosse. Addio Macalli. Con lui la C è diventata più grande. Ghirelli: ‘Presidente Lega Pro per 18 anni, ha creduto nel calcio dei comuni d’Italia. Lele, sei stato di parola. Prima di morire, la carezza della mamma. Adani le promette: ‘Non mi taglierò più la barba per 10 anni’. Scaduti ieri”.