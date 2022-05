Prima Pagina, Tuttosport: “Juve-Pogba, blitz inglese. Theo sprinta come Jacobs”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Tuttosport" oggi in edicola

"Juve-Pogba, blitz inglese". Apre così la prima pagina de “Tuttosport”, oggi in edicola. "Dopo il vertice con Allegri, il Ds Cherubini sbarca a Londra: in agenda anche un incontro con lo United per avvisare dei colloqui con il francese, nel mirino pure Gabriel, brasiliano dell'Arsenal. Theo sprinta come Jacobs. Inter, Asllani in pole come vice Brozovic. Brekalo c'è il Milan, Pobega il Toro ci prova".