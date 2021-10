Prima Pagina, Tuttosport: “Juve, piano Vlahovic. Due le ipotesi”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di “Tuttosport”

“Piano Vlahovic”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Pronta la strategia della Juve per il bomber serbo che tentenna sul rinnovo con la Fiorentina. Due le ipotesi: acquisto in stile Chiesa, oppure inserimento di contropartite tecniche. ‘Tutti con Koulibaly. E non fischiatemi’. Domani Donnarumma torna a San Siro: ‘Mi farebbe molto male essere contestato’. Poi il messaggio antirazzismo: ‘È una vergogna che succedano certe cose, i calciatori sono contro ogni forma di discriminazione’. Ibra, grande festa a sorpresa. Toro, Juric chiede rinforzi a gennaio”.