Prima Pagina, Tuttosport: “Juve, piano Gigio. Conte, i dubbi dopo la festa. Roma, Mou ti guarda”

“Juve, piano Gigio”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”. “Szczesny non è incedibile: emissari al lavoro per sondare i club europei. Chelsea ed Everton piste possibili. In caso di partenza del polacco, Donnarumma è il primo obiettivo dei bianconeri. Serie A 2021/22: via il 21 agosto. Cambia la Coppa Italia: solo club di Serie A e B, esclusi quelli di C e D. Ghirelli protesta”. E ancora: “Roma, Mou ti guarda. English Champions. Mancosu: ‘La mia lotta contro il cancro’. Razzismo: 10 giornate di squalifica a Marconi!”. Infine, in taglio alto: “Conte, i dubbi dopo la festa. Il piano di Suning per l’Inter agita il tecnico: riduzione del monte ingaggi, cessioni e mercato autofinanziato. Izzo-Mandragora, spinta azzurra. Il difensore e il centrocampista sperano di entrare nel gruppo per l’Europeo: determinante il finale di stagione col Toro”.