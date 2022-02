Prima Pagina, Tuttosport: “Juve, ora aiutalo. Zaniolo, Milinkovic e Pogba nel mirino”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Juve, ora aiutalo”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “La serata Champions ha confermato l’importanza di Vlahovic per rilanciare le ambizioni della squadra. Ma a giugno servirà l’arrivo di un altro asso a centrocampo: Zaniolo, Milinkovic e Pogba nel mirino. United, 1-1 a casa Atletico. Benfica-Ajax, 2-2 show. Europa League, ritorno spareggi. ‘Vai, Napoli! Ti spinge Maradona’. Contro il Barça si parte dall’1-1 del Camp Nou. Spalletti: ‘Voglio 11 Osimhen’. ‘Atalanta nella bolgia senza paura’. Al Pireo con l’Olympiacos la Dea difende il 2-1 dell’andata. Gasp: ‘Siamo pronti’. Carica Lazio, c’è Ciro per l’impresa. Va ribaltato il 2-1 di Porto, Sarri confida nel recupero di Immobile”. Infine, in taglio alto: “In processione da Belotti. Appello dei tifosi del Toro: ‘Domenica mattina tutti allo stadio’. L’obiettivo è far sentire l’affetto del popolo granata al Gallo, alla squadra e a Juric, a prescindere dai malumori per la gestione Cairo”.