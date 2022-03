Prima Pagina, Tuttosport: “Juve-Marotta, la resa dei conti. Tutti con Sinisa”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Juve-Marotta, la resa dei conti”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Vediamo tutti i numeri del confronto tra l’era bianconera e quella interista dell’ad. Domenica la sfida verità che può risultare decisiva per entrambe le squadre. Toro: ecco l’audio che inchioda Massa e il Var. Eroe nell’Under: la promessa di Ricci: ‘La rete in azzurro mi carica, conquisterò la fiducia di Juric e del Toro’. Forza Miha! Tutti con Sinisa: ‘Vincerò ancora io’. Ieri l’annuncio del nuovo ricovero: ‘C’è il rischio di una ricomparsa della leucemia, ma gioco d’anticipo e darò un’altra lezione alla malattia’. Il flop azzurro: Mancini e l’Italia, il matrimonio continua. Dopo i dubbi dell’immediato post partita con la Macedonia del Nord, il ct è sempre più propenso a restare alla guida della Nazionale”.