Prima Pagina, Tuttosport: “Juve Loca. Inter, grazie Dzeko. Auguri Zlatan infinito!”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di “Tuttosport”

“Juve Loca”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Va ai bianconeri un derby a due facce: primo tempo nel segno del Toro, ripresa con le molle vincenti di Allegri e il gol decisivo di Locatelli. Stasera Atalanta-Milan. Gasp contro Pioli, aria di Champions. Dea senza Gosens per 2 mesi, rossoneri all’arrabbiata. 40 anni: auguri Zlatan infinito! Ore 18: Fiorentina-Napoli. Vlahovic-Osimhen la sfida del gol. Tutto esaurito per la Viola che vuole fermare Spalletti. Salernitana, primo acuto”. Infine, in taglio alto: “Inter, grazie Dzeko. Il bomber bosniaco entra e ribalta il Sassuolo, segnando un gol e procurando il rigore trasformato da Lautaro. La soddisfazione di Inzaghi, la rabbia degli emiliani”.