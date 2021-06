Prima Pagina, Tuttosport: “Juve, la Coppa è salva! Allegri pensa a Sirigu. Paredes per Hakimi”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Corriere dello Sport", oggi in edicola

Apre così la prima pagina di “Tuttosport” oggi in edicola. “Caso Superlega: la disciplinare Uefa sospende il procedimento nei confronti dei bianconeri, del Real Madrid e del Barcellona. La partecipazione alla prossima Champions League è garantita. Intanto Pogba torna a mandare messaggi. Europeo -1: Danielle lancia gli azzurri. La pesista italiana Madam, stella Rai a Notti Europee: ‘Voto Ciro e Insigne’. Vice Szczesny, Allegri pensa anche a Sirigu! Oltre a Belotti, c’è un altro giocatore del Toro nella lista dei rinforzi di Max. Padova-Alessandria che duello per la B! Fuori Avellino e AlbinoLeffe. Paredes per Hakimi: il PSG offre all’Inter l’argentino più soldi”.