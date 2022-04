Prima Pagina, Tuttosport: “Juve-Inter, brividi scudetto. Belotti esiste!”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna di "Tuttosport"

“Juve-Inter, brividi scudetto”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Stasera allo Stadium sfida fondamentale per le ambizioni di vertice delle due squadre. Vlahovic-Dzeko, duello tra bomber. Cuadrado, Dybala, Morata alle spalle del serbo. L’ucraina Kateryna Pavlenko canterà ‘Imagine’ prima del match. Derby d’Italia senza appello: chi perde è tagliato fuori. Dea e Napoli: spettacolo! L’Atalanta prova a riavvicinarsi alla zona Champions, Spalletti non vuole mollare il Milan. Belotti esiste! Il Toro contro una buona Salernitana ritrova la vittoria dopo 77 giorni grazie al rigore realizzato dal Gallo, che risponde così alle critiche di Juric. Colpo Spezia, ripartenza della Lazio. Mezzogiorno con la Viola, c’è Samp-Roma”.