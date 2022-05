Prima Pagina, Tuttosport: “Juve, in coppa corri vero? Lautaro da record, ansia Milan”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

"Juve, in coppa corri vero?". Apre così la prima pagina di “Tuttosport” oggi in edicola. "Bianconeri sottotono a Marassi: segna Dybala poi il Genoa rimonta nel finale e tiene vive le speranze salvezza. Ansia Milan, domani la trasferta a Verona e c'è il rebus Investcorp. Lautaro da record, l'Inter ci crede. Toro, vuoi fare il grande? Lecce e Cremonese, festA!. Incubo Alessandria, è C".