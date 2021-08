Prima Pagina, Tuttosport: “ Juve, colpo doppio. Coppa e Kaio Jorge”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di “Tuttosport”

“Juve, colpo doppio. Coppa e Kaio Jorge”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Battuto il Monza nel 25° Trofeo Berlusconi: 2-1 (Ranocchia e Kulusevski). Preso l’attaccante brasiliano. Nedved: ‘Siamo ottimisti per Locatelli’. Gioia Milan, è subito Giroud! Il francese entra e firma il pareggio con la sua specialità: il colpo di testa. Pioli sorride. Osimhen show: il Napoli brilla già, Bayern travolto. Il Toro c’è, Milinkovic e i gol no. Errore decisivo del portiere”.