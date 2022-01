Prima Pagina, Tuttosport: “Juve, c’è Zakaria! Sensi: gol, saluti e baci”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Juve, c’è Zakaria!”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport” oggi in edicola. “Arthur verso l’Arsenal. Missione di Pastorello a Londra per il brasiliano che piace ai Gunners. I bianconeri pronti a stringere per il centrocampista del ‘Gladbach. Il piano B resta Rovella. Difesa Milan: lo United apre per Bailly. Sensi: gol, saluti e baci. Ottavi Coppa Italia: la mezzala firma il sofferto 3-2 Inter sull’Empoli. Ora lo attende la Samp. Il Sassuolo si regala la Juve. Stasera chiude Roma-Lecce. Toro: Juric aspetta Nandez. Baselli al Cagliari. Domani incontro per l’uruguaiano. Idea Strefezza. Colpo di scena, sorpresa: il Genoa a Blessin! La società rossoblu spiazza tutti e scommette sull’allenatore tedesco che guidava l’Ostenda”.