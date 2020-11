Prima Pagina, Tuttosport: “Juve, arrivo io. De Ligt è pronto. È sempre Italia! Ronaldo raggiunge Puskas”

“Juve, arrivo io”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, oggi in edicola. “De Ligt, entusiasta di Pirlo e in grande forma. È pronto a riprendere il suo posto nella difesa bianconera. Brio lo esalta: ‘Recupero fondamentale, l’olandese inciderà quanto Ronaldo’. Si ferma Rabiot”. In taglio alto, riflettori puntati sulla nazionale italiana: “È sempre Italia! Le seconde linee azzurre dominano l’Estonia”. E ancora: “746 gol, Ronaldo raggiunge Puskas. Toro, Vagnati ripiomba su Torreira. Galliani, prima volta ad Appiano col Monza. Forza Diego! Maradona, tutto ok”.