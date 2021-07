Prima Pagina, Tuttosport: “Juve, 400 milioni. Il rilancio è servito”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di "Tuttosport"

"Juve, 400 milioni. Il rilancio è servito". Apre così la prima pagina di "Tuttosport", oggi in edicola. "Aumento di capitale e nuovo organigramma. Ufficiali anche i nuovi poteri ad Arrivabene, che si occuperà della gestione dell'area football. 'Rinviamo il campionato!'. De Laurentiis scatenato: 'Se gli stadi riaprono al 25% meglio non ripartire. Bilanci in rosso, Draghi ci aiuti. La Superlega è una cretinata, come il Mondiale in Qatar. Insigne e il rinnovo col Napoli? Quel che sarà sarà. Gattuso e Spalletti: vi dico tutto'. Euro 2020, Jorginho: 'Italia, che fame! Il Belgio è primo nel ranking ma questa Nazionale non è mai sazia'. Il caso: Blackstone chiede a Cairo 504 milioni! Marotta: 'Dopo Hakimi stop a cessioni. Bravo Inzaghi!'. L'ad dell'Inter: 'Simone ha già senso di appartenenza'. Conferme su Raspadori. Strepitoso Empoli! Scudetto Primavera".