Prima Pagina, Tuttosport: “Joya a metà. Sì, Toro ora puoi sognare!”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Joya a metà” Apre così la prima pagina del “Tuttosport”, oggi in edicola. “La Juve batte l’Udinese e aggancia per il momento l’Atalanta al 4° posto. Ma stona l’atteggiamento di Dybala dopo il gol dell’1-0: nessun sorriso, solo uno sguardo rabbioso verso la tribuna. Sì, Toro ora puoi sognare! A Marassi un’altra grande prova dei granata che ribaltano la Samp con Singo e Praet. 9° posto consolidato, un piazzamento europeo non è così lontano. Juric: ‘Abbiamo dominato’. Bivio scudetto: Atalanta-Inter, show da record. Sfida da brividi fra le due squadre migliori del 2021. Derby sudamericano Muriel-Sanchez. Crisi Genoa: ciao Sheva, c’è Labbadia. In panchina a Firenze andranno Konko e Murgita, poi arriverà l’italo-tedesco. Doppio Immobile e Lazzari, Lazio padrona a Salerno”.