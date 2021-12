Prima Pagina, Tuttosport: “Italia protagonista nei Globe Soccer Awards”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Tuttosport" oggi in edicola

"Juve-Pogba, perché si può!". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Tuttosport". "Trionfo globale! Italia grande protagonista a Dubai nei Globe Soccer Awards: premi per la Nazionale, per Mancini, Bonucci e Donnarumma. Mbappé best player. Verdi riapre la pista Orsolini. Piano Zhang: Inter al top in 6 mosse. Virata Milan: assalto a Diallo".