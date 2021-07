Prima Pagina, Tuttosport: “Italia d’oro. Azzurri alle stelle, valgono 800 milioni”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di "Tuttosport"

'Un'Italia d'oro'. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. 'Euroboom, azzurri alle stelle: ora valgono 800 milioni'. 'Toro: Belotti, c'è anche l'Atalanta. La Dea valuta il Gallo nel caso di mai offerte per Muriel o Zapata'. 'Inter: Raspadori subito, è pressing. Gli acciacchi di Sanchez preoccupano, Marotta tratta col Sassuolo'. Milan stile Ajax: Ziyech con Tadic: piace i marocchino del Chelsea, ex lancere. Sul serbo muro olandese'. 'Juve. arriva l'agente di CR7. In settimana Mendes arriva in Italia per risolvere i dubbi di Cristiano'.