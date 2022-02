Prima Pagina, Tuttosport: “Io ci credo. Fuori la Russia dai Mondiali”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Io ci credo”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Vlahovic assoluto protagonista del match di Empoli. Dopo il gol di Kean la doppietta di Dusan proietta la Juve a -7 dal vertice: ‘Scudetto? Pensiamo partita dopo partita, poi vedremo…’. La carica di Juric: ‘Toro, devi fare di più’. Oggi la sfida con il Cagliari: ‘Ci aspettano 3 mesi decisivi per svoltare’. Ripartenza dal derby. Milan e Inter al bivio. Martedì prima semifinale di Coppa per cancellare le ultime delusioni. La Salernitana non molla. Il Sassuolo stende la Viola”. Infine, in taglio alto: “Fuori la Russia dai Mondiali. Polonia e Svezia: no ai playoff con i russi. Lewandowski: ‘Decisione giusta’. Szczesny: ‘Mio figlio ha sangue ucraino’. Abramovich lascia il Chelsea”.