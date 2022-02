Prima Pagina, Tuttosport: “Inter, su di Mourale. Effetto Vlahovic, ci mettete la firma?”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Rolling Stones”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport” oggi in edicola. “Inter, su di Mourale. Cancellato il ko con il Milan. Dzeko e Sanchez stendono la Roma. Pronto riscatto dopo il derby. Inzaghi in semifinale di Coppa Italia. Grande accoglienza per Mourinho. Ci mettete la firma? Effetto Vlahovic. Da Cuadrado a Dybala, da Bernardeschi a De Sciglio: la Juve convoca gli agenti dei giocatori in attesa del rinnovo per blindare il futuro. Sorridi, Toro: riecco Belotti! L’infortunio è alle spalle: il capitano è pronto e potrà andare in panchina contro il Venezia. Inzaghi segna ancora a Cellino. Rimane alla guida del Brescia. Lopez rinuncia: la protesta dei tifosi e una clausola contrattuale costringono il presidente al dietrofront”.