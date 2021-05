Prima Pagina, Tuttosport: “Inter-Juve al Max. Milan, Ilicic rinforzo per Pioli”

“Inter-Juve al Max”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”. “Guardate chi c’è alla partita del cuore. Il futuro di Conte e Pirlo resta molto incerto. Zhang deve gestire i mal di pancia di Antonio e Tronchetti Provera dice: ‘Sarebbe un delitto perderlo’. Agnelli perplesso su Andrea. Allegri è l’alternativa più solida sia per i nerazzurri sia per i bianconeri. Toro, bonus Champions per Juric! Cairo rilancia per convincere il croato inseguito anche dal Cagliari. Milan, Ilicic rinforzo per Pioli. Sul rinnovo di Donnarumma si tratta a oltranza: decisione prima dell’Europeo. Napoli, in panchina arriva Conceiçao. Astori, Davide nel cuore per sempre. Inaugurato a Firenze il murale di 240 metri quadrati dedicato al capitano. Presente anche Pioli”.