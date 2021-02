Prima Pagina, Tuttosport: “Inter atto di forza! Lautaro doppietta e Lukaku travolgono il Milan. Aggrappati a Ronaldo”

“Inter atto di forza”.

Titola così la prima pagina dell’edizione odierna del “Tuttosport. “Lautaro doppietta e Lukaku travolgono il Milan. È fuga scudetto. Superman Handanovic: 3 miracoli in 52 secondi. La dedica di Conte a Bellugi: “Mauro è per te”. In taglio basso: “Muriel Real: Dea 4a, spavento Osimhen”. In taglio alto: “Aggrappati a Ronaldo. Stasera Juve-Crotone. Pirlo riperde Dybala e si affida a CR7 per cancellare la serataccia di Champions a Porto: ‘Nè strigliate né visite di Agnelli, il gruppodeve reagire da solo”.