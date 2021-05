Prima Pagina, Tuttosport: “Il verdetto! Ultimi brividi in zona Champions. Futuro Toro, Cairo incontra Juric”

“Il verdetto!”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”. “Ultima giornata di campionato e ultimi brividi in zona Champions. Bologna-Juve, Atalanta-Milan e Napoli-Verona: Pirlo, Pioli e Gattuso si giocano i due posti rimasti e il loro futuro in panchina. Conte adesso merita una squadra top. Scudetto Inter, San Siro: scatta l’ora della festa. Futuro Toro, Nicola ci crede però Cairo incontra Juric. Festival Samp col Parma. Genoa, colpo a Cagliari. Sassuolo e Roma, sfida a distanza per il 7º posto”.