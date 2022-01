Prima Pagina, Tuttosport: “Icardi svolta PSG. Emergenza, ma il calcio non molla”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Tuttosport" oggi in edicola

Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Tuttosport". "Emergenza, ma il calcio non molla. Asl, valutiamo lo stop di Juve-Napoli. Icardi, svolta PSG: 'Vai alla Juve'. Insigne-Toronto per 55 milioni: ha firmato. Onana-Inter, rivincita sul ds razzista. Genoa-Piatek in dirittura d'arrivo".