Prima Pagina, Tuttosport: “Ho la Juve dentro. Inter calda su Mkhitaryan“

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

“Ho la Juve dentro!”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. “Vlahovic al Salone del libro con Tuttosport. Dusan si confessa: ‘Mi piace lo spirito del club: migliorarsi sempre e vincere sono anche le mie priorità, non vedo l’ora di giocare con il mio amico Chiesa’. Ciao Bernardeschi: non rinnova. E Morata non verrà riscattato. Juric e Belotti restano solo per un Euro Toro. Il tecnico: ‘Se rimango? Penso di si, però dipende da quello che vuole fare la società. Sanno che voglio una squadra più ambiziosa. Andrea entro due giorni ci dirà la sua scelta: poi, capitolo chiuso’. Ma ora diventa a rischio Mandragora. Inter calda su Mkhitaryan. Derby col Milan per Asllani”.