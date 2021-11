Prima Pagina, Tuttosport: “Goduria al Cuadrado. Il derby dei giganti”

Mediagol.it vi propone la prima pagina di “Tuttosport”

“Goduria al Cuadrado”. Apre così la prima pagina di “Tuttosport”. oggi in edicola. “La Juve ritrova i 3 punti anche in campionato grazie a una prodezza del colombiano e riscatta lo 0-3 dello scorso anno con la Fiorentina. Napoli, c’è il Verona: ritorna Osimhen. Ko a La Spezia: stecca Toro, furia Bremer e caso Verdi. Pasalic e Zapata, Dea implacabile: colpo importante a Cagliari. Allegri può festeggiare però gli serve un bomber. L’Inter stasera è favorita ma se perde addio scudetto. Ecco perché Shevchenko può cambiare la storia del Genoa”. Infine, in taglio alto: “Il derby dei giganti. Milan-Inter è anche la sfida a distanza fra Ibrahimovic e Dzeko, i due corazzieri del gol che possono risultare decisivi in un match cruciale anche per la lotta al vertice”.